Skyworks Aktie: Es hat sich bereits abgezeichnet …

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen betrachtet. Ein Wert zwischen 0 und 30 wird als "überverkauft" und zwischen 70 und 100 als "überkauft" betrachtet, während Werte dazwischen als neutral gelten. Der RSI von Skyworks liegt bei 79,7, was auf eine "überkaufte" Situation hinweist. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, liegt bei 38,61 und deutet auf eine "neutrale" Einschätzung hin. Daher ergibt sich insgesamt eine "schlechte" Bewertung.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurden über Skyworks neutrale Diskussionen geführt. In den letzten ein bis zwei Tagen wurden jedoch hauptsächlich positive Themen diskutiert, was zu einer "neutralen" Einschätzung der Aktie heute führt. Automatische Analysen der Kommunikation zeigen jedoch, dass in letzter Zeit hauptsächlich negative Signale im Vordergrund standen. Daher wird Skyworks insgesamt eine "neutrale" Bewertung basierend auf dem Anleger-Stimmungsbarometer zugesprochen.

Aus fundamentaler Sicht weist die Aktie von Skyworks ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 16,78 auf, was im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen in der Branche "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung" (70,46) eine Unterbewertung signalisiert. Dies führt zu einer "guten" Einstufung basierend auf der fundamentalen Analyse.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte in den letzten Wochen keine wesentliche Veränderung festgestellt werden. Das Stimmungsbild bleibt daher "neutral" und es gab keine signifikanten Unterschiede in der Stärke der Diskussion. Zusammengefasst erhält Skyworks daher eine "neutrale" Bewertung für diese Stufe.