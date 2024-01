Skyworks Aktie: Aufschrei, garantiert!

Die Analystenbewertung für Skyworks sieht insgesamt positiv aus, da 10 Analysten eine Kaufempfehlung abgegeben haben, während 7 neutral waren und keine eine Verkaufsempfehlung ausgesprochen haben. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 124,71 USD, was einem potenziellen Anstieg um 14,3 Prozent entspricht. Die Anlegerstimmung in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist jedoch insgesamt negativ, was zu einer neutralen Bewertung führt. Die technische Analyse zeigt einen neutralen RSI von 52,22 und einen positiven RSI25 von 29,11. In Bezug auf die Dividendenrendite erhält Skyworks eine positive Bewertung, da die aktuelle Rendite mit 3,17 Prozent über dem Branchenmittel liegt. Insgesamt ergibt sich daher eine positive Gesamteinschätzung für Skyworks basierend auf den Analysen der Analysten und der technischen Aspekte.

