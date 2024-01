Skyworks Aktie: Alles kein Problem!

Die aktuelle Dividendenrendite von Skyworks beträgt 3%, was einer positiven Differenz von +1,02 Prozent im Vergleich zu anderen Unternehmen in der Halbleiter- und Halbleiterausrüstungsbranche entspricht. Aufgrund dessen bewerten unsere Analysten die Dividendenpolitik von Skyworks heute positiv mit einem "Gut".

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Skyworks-Aktie als überkauft gilt, da der RSI-Wert bei 75,68 liegt. Dies führt zu einer Bewertung als "Schlecht". Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausweitet, zeigt jedoch einen neutralen Wert von 45, was auf eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation hinweist. Insgesamt erhält die Skyworks-Aktie daher in dieser Kategorie eine Bewertung von "Schlecht".

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich ein durchschnittlicher Schlusskurs von 103,55 USD für die Skyworks-Aktie in den letzten 200 Handelstagen. Der letzte Schlusskurs von 103,09 USD liegt nur minimal darunter, was zu einer neutralen Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Sowohl der 200-Tage-Durchschnitt als auch der 50-Tage-Durchschnitt zeigen ähnliche Ergebnisse und erhalten daher auch ein "Neutral"-Rating.

Im Vergleich zur Performance ähnlicher Unternehmen in der Halbleiter- und Halbleiterausrüstungsbranche hat Skyworks in den letzten 12 Monaten eine Outperformance von +2,22 Prozent erzielt. Zusätzlich lag die Rendite von Skyworks um 18,23 Prozent über dem Durchschnittswert des "Informationstechnologie"-Sektors. Aufgrund dieser überdurchschnittlichen Leistung erhält Skyworks in dieser Kategorie ein "Gut"-Rating.