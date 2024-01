Skymission Holdings Ltd Aktie: Was war das denn?

Der Relative Strength Index, kurz RSI, ist ein prominenter Indikator, um die Dynamik eines Aktienkurses zu bewerten. Dabei wird das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen für einen Zeitraum von 7 Tagen (oder für 25 Tage als RSI25) auf einen Wert von 0 bis 100 normiert. Der RSI für Skymission liegt bei 69,23, was eine Einstufung als "Neutral" für 25 Tage bedeutet. Das Gesamtbild führt zu einem Rating "Schlecht".

Das Anleger-Sentiment ist ebenfalls ein wichtiger Stimmungsindikator für die Bewertung einer Aktie. Aktuell ist das Sentiment für die Aktie von Skymission "Neutral", da es weder besonders positive noch negative Ausschläge in den sozialen Medien gab. Auch in den vergangenen Tagen beschäftigte sich der Meinungsmarkt weder stark mit positiven noch negativen Themen rund um Skymission.

In der technischen Analyse ergibt sich für die Skymission-Aktie ein Durchschnitt von 0,05 HKD für den Schlusskurs der letzten 200 Handelstage. Der letzte Schlusskurs lag bei 0,044 HKD, was einem Unterschied von -12 Prozent entspricht und daher zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der 50-Tages-Durchschnitt liegt mit einem Wert von 0,05 HKD unter dem letzten Schlusskurs, was ebenfalls zu einer "Schlecht"-Bewertung auf kurzfristiger Basis führt.

Das Sentiment und Buzz im Internet spielen ebenfalls eine Rolle bei der Bewertung von Aktien. In Bezug auf die Diskussionintensität wurde bei Skymission eine mittlere Aktivität gemessen, weshalb das langfristige Stimmungsbild insgesamt als "Neutral" einzustufen ist. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was zu dem Gesamtergebnis "Neutral" führt.

