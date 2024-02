Skyline Champion Aktie: Grund zur Sorge?

Weitere Suchergebnisse zu "Wintrust Financial":

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist ein wichtiger Indikator für die fundamentale Analyse von Aktien. Skyline Champion weist mit einem KGV von 16,44 einen deutlich günstigeren Wert als der Branchendurchschnitt im Bereich "Haushalts-Gebrauchsgüter" auf und wird daher als unterbewertet eingestuft. Im Vergleich liegt das Branchen-KGV bei 40,35, was einem Abstand von 59 Prozent entspricht. Aufgrund dessen wird der Titel als "Gut"-Empfehlung eingestuft.

Im Rahmen der technischen Analyse wird der Relative-Stärke-Index (RSI) herangezogen, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Für Skyline Champion wird der RSI auf 7- und 25-Tage-Basis betrachtet. Der RSI7 liegt aktuell bei 38,63 Punkten, was darauf hinweist, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und daher eine "Neutral"-Bewertung erhält. Der 25-Tage-RSI schwankt weniger stark und weist ebenfalls darauf hin, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt erhält das Skyline Champion-Wertpapier damit ein "Neutral"-Rating in diesem Abschnitt.

In Bezug auf die Dividendenpolitik von Skyline Champion beträgt das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs aktuell 0, was zu einer negativen Differenz von -15,46 Prozent im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen in der Branche führt. Aufgrund dessen erhält das Unternehmen eine "Schlecht"-Bewertung von unseren Analysten.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde über Skyline Champion besonders positiv diskutiert, wobei positive Themen an neun Tagen überwogen, während an vier Tagen die negative Kommunikation überwog. Auch aktuell zeigen sich überwiegend positive Themen in Bezug auf das Unternehmen, weshalb die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung erhält. Somit erhält Skyline Champion insgesamt eine "Gut"-Bewertung auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers.

