Skyline Champion Aktie: Endlich verständlich – ein Überblick!

Das Unternehmen Skyline Champion hat kürzlich seine Dividendenrendite bekannt gegeben. Basierend auf den aktuellen Kursen liegt die Dividendenrendite des Unternehmens in der Haushalts-Gebrauchsgüterbranche bei 0 %, was 607,03 Prozentpunkte unter dem Branchendurchschnitt von 607,03 % liegt. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht" aufgrund des niedrigeren Ertrags im Vergleich zur Branche.

In Bezug auf die technische Analyse der Aktie ergibt sich eine "Neutral"-Bewertung, wenn man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) von 65,85 USD mit dem aktuellen Kurs (66,42 USD) vergleicht. Die Aktie zeigt eine Abweichung von +0,87 Prozent. Betrachtet man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) von 60,21 USD, liegt der letzte Schlusskurs mit einem Wert von 66,42 USD um +10,31 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt. Dies führt zu einem "Gut"-Rating für die Skyline Champion-Aktie auf dieser Grundlage.

Die Analyse des Sentiments und des Buzz in der Internet-Kommunikation zeigt, dass sich die Stimmung für Skyline Champion in den letzten Wochen kaum verändert hat. Somit erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt ebenfalls keine außergewöhnliche Aktivität in den letzten vier Wochen, weshalb Skyline Champion auch in diesem Bereich eine "Neutral"-Bewertung erhält. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Neutral" bewertet.

Betrachtet man den Relative Strength Index (RSI) der Aktie, so ergibt sich ein neutraler Titel. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen verschiedener Zeiträume und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Skyline Champion-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 1,1, was eine "Gut"-Empfehlung nach sich zieht, sowie ein Wert für den RSI25 von 38,98, der eine "Neutral"-Einstufung bedingt. Insgesamt ergibt sich somit ein Gesamtranking "Gut" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.