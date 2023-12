Skylark Aktie: Was noch aussteht!

Die technische Analyse der Skylark-Aktie zeigt eine gemischte Entwicklung. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie der letzten 200 Handelstage beträgt 1936,7 JPY, während der letzte Schlusskurs bei 2059 JPY liegt, was einem Unterschied von +6,31 Prozent entspricht. Auf dieser Basis wird die Aktie als "Gut" bewertet. Wenn jedoch der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage betrachtet wird, ergibt sich ein Wert von 2186,98 JPY, was bedeutet, dass der letzte Schlusskurs (-5,85 Prozent) darunter liegt. Aufgrund dieser kurzfristigen Analysebasis erhält die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung. Insgesamt wird die Aktie daher mit einem "Neutral"-Rating versehen.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt sich bei Skylark in den letzten Wochen keine wesentliche Veränderung. Die Stimmung in den sozialen Medien wird als "Neutral" bewertet, da keine auffälligen Tendenzen hin zu besonders positiven oder negativen Themen festgestellt wurden. Auch in Bezug auf die Stärke der Diskussion gibt es keine signifikanten Unterschiede, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Zusammengefasst erhält Skylark für diese Stufe daher ebenfalls ein "Neutral".

Die Stimmungslage der Anleger in den sozialen Netzwerken war ebenfalls neutral. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es weder positive noch negative Ausschläge, was zu einer "Neutral"-Bewertung der Aktie führt. Insgesamt ergibt sich für das Anleger-Sentiment somit ebenfalls eine "Neutral"-Einschätzung.

Der Relative Strength Index (RSI) der Skylark liegt bei 100, was als überkauft betrachtet wird und zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 76, was ebenfalls als Indikator für eine überkaufte Situation gewertet wird und zu einer weiteren "Schlecht"-Einstufung führt. Insgesamt wird die Aktie daher in dieser Kategorie als "Schlecht" eingestuft.