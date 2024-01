Skylark Aktie: Diese Infos sollten Sie kennen!

Die technische Analyse der Skylark-Aktie zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 1968,11 JPY liegt. Am letzten Handelstag schloss die Aktie bei 2223 JPY, was einem Unterschied von +12,95 Prozent entspricht. Aufgrund dessen wird die Aktie aus charttechnischer Sicht als "Gut" bewertet. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 2187,14 JPY wird analysiert und liegt nahe am letzten Schlusskurs (+1,64 Prozent), weshalb die Aktie auf kurzfristiger Basis eine "Neutral"-Bewertung erhält. Insgesamt erhält Skylark somit eine "Gut"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI für Skylark liegt bei 2,65 Punkten, was auf eine Überverkaufung hinweist und somit ein "Gut"-Rating erhält. Der 25-Tage-RSI zeigt hingegen weder eine Überkaufung noch eine Überverkaufung, weshalb hier eine "Neutral"-Bewertung vergeben wird. Insgesamt erhält Skylark daher für diesen Punkt eine "Gut"-Bewertung.

Die Diskussion in den sozialen Medien und die letzten Nachrichten zeigen, dass die Marktteilnehmer in Bezug auf Skylark in den letzten Tagen neutral eingestellt waren. Daher erhält die Aktie in Bezug auf Anlegerstimmung eine "Neutral"-Einschätzung.

Auch die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz zeigt eine neutrale Bewertung für Skylark. Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung weisen kaum Änderungen auf, weshalb die Aktie insgesamt als "Neutral"-Wert eingestuft wird.