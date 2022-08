Skyland Wealth: Das weltweite Netzwerk Hochvermögender

Finanztrends Video zu Sky Deutschland



Berlin (ots) -Mit Skyland Wealth wächst eine einzigartige Plattform hochvermögender Privatpersonen (UHNWIs), Familien, Family-Offices und Stiftungen. Die Ende 2019 gegründete, geschlossene Community hat derzeit mehr als 300 Mitglieder aus 12 Ländern, die lokal und global die Welt bewegen. Mit mehr als aktuell 75 % Vermögensinhabern liegt das potenzielle Investitionskapital bei ca. 6 Milliarden Euro, das Gesamtvermögen der Mitglieder wird bereits auf über EUR 100 Mrd. Euro geschätzt.Die Mitglieder von Skyland Wealth sind Familienunternehmen von Weltrang und Gründer, die das Bild der heutigen Gesellschaft formen, aber auch Industrielle und Adlige, die das Fundament dafür schufen.All diese verbinden gemeinsame Werte, wie der unbedingte Gestaltungswille und das Interesse an guten Geschäften, die über die exklusiven Veranstaltungen, die Skyland Prime Eventsparte, und den Erfahrungsaustausch im Netzwerk leicht möglich sind.Dabei sieht sich Skyland Wealth als Plattform für unzählige Möglichkeiten Gleichgesinnter, die auf der Basis geteilter Werte und Prinzipien nicht nur ihr Leben, sondern auch ihre Geschäfte gestalten. Sie reichen vom Immobilienkauf und -verkauf über Nachfolgeregelungen oder auch Neubesetzungen in Family-Offices oder Familienunternehmen. Momentan haben die Skyland Wealth (https://skylandwealth.com) Mitglieder über 3.000 Immobilienprojekte in der Community.Die Geschäftsergebnisse sind auf eine Win-win-Situation ausgelegt. Ein Standard, der seit der Gründung konstant gehalten wird, da Skyland Wealth eine vertrauenswürdige Basis dafür schafft.Denn die Mitglieder der innovativen Community Hochvermögender nutzen die Vorteile von Skyland Wealth, um sich auszutauschen, einander online und offline kennenzulernen und fair, ehrlich und sicher Geschäfte zu machen. Hierfür hat Skyland Wealth ein Vermögens-Ökosystem geschaffen, das durch Experten und Partner eine optimale Lösung für alle Belange absichert. Erstmalig findet durch die Skyland Wealth Plattform auch eine digitale Vernetzung mit persönlicher Begleitung statt.Bereits jetzt profitieren Mitglieder von Partnerschaften aus den Bereichen Recht, Steuern, Verwaltung und Banken. Damit haben sie einen besonderen Zugang zu den besten Vermögens- und Finanzierungspartnern Deutschlands, die auch komplexen Anforderungen gerecht werden. Dabei bewegt sich Skyland Wealth (https://skylandwealth.com) im Individualgeschäft der Banken und kann so den Fokus auf Konditionen, Machbarkeit und Strukturierung zum Wohle seiner vermögenden Mitglieder setzen.Speziell für Familienunternehmen stellt es ein einzigartiges digitales Tool bereit, das die Auswahl an Finanzierungen unter den individuellen und speziell zugeschnittenen Voraussetzungen und Bedürfnissen des Kunden maßgeblich erleichtert. Der eigens dafür programmierte Matching-Algorithmus des Family Financing Calculator (FFC) findet die passenden Partner. Ist die Auswahl getroffen, begleitet Skyland Wealth auf Wunsch die Family-Offices auch durch die persönliche Vorstellung bei diesen. Damit das Niveau der Dienstleistungen und den Marktanforderungen gewachsen ist, erweitert die Community ihr Partnernetzwerk stetig.Doch Skyland Wealth (https://skylandwealth.com) steht nicht nur für Technologie, einen klaren Wertekodex, exzellente Dienstleistungen und Partnerschaften. Sein Experten-Team kommuniziert interessante Trends, Newcomer und (Re-) Investitionsmöglichkeiten. Dabei nutzen die Mitglieder und das Unternehmen die Möglichkeiten Vermögender, um auch eine bessere und nachhaltigere Zukunft zu gestalten.Skyland Wealth nutzt hierfür einen Teil seiner Erträge, um einen positiven Beitrag für die Welt zu leisten. Beispielsweise unterstützt es gemeinnützige Stiftungen, oder leistet mit seinem neusten Impact Projekt, zusammen mit Desert Flower Foundation unter Leitung von UN-Sonderbotschafterin Waris Dirie ("Wüstenblume") und Charly Chaplin Enkelin Kiera Chaplin, einen Beitrag im Kampf gegen Genitalverstümmelung (FGM).Parallel zum eigenen Engagement hat Skyland Wealth in einem speziellen Bereich die Möglichkeit geschaffen, dass auch Mitglieder ihre eigene Stiftung, oder ein Impact Projekt vorstellen können. Pressekontakt:Ansprechpartner:Skyland WealthRheinsberger Str.76/7710115 BerlinGermanyE-Mail: info@skylandwealth.comPressekontakt:redaktion@dimaconcept.dewww.dimaconcept.deOriginal-Content von: Skyland Wealth GmbH, übermittelt durch news aktuell