Skyharbour Aktie: Das ist die Höhe!

Die Aktie der Skyharbour wurde von Analysten in den letzten zwölf Monaten mit insgesamt einer positiven Bewertung und keiner negativen Bewertung versehen. Dies führt zu einer langfristigen Einstufung von "Gut". Es liegen keine aktuellen Analystenupdates vor, aber das durchschnittliche Kursziel für die Aktie liegt bei 0,97 CAD, was einer erwarteten Kursentwicklung von 102,08 Prozent entspricht.

In Bezug auf die Dividende weist die Aktie von Skyharbour derzeit eine Dividendenrendite von 0 % auf, was 8,22 Prozentpunkte unter dem Branchendurchschnitt liegt. Dies führt zu einer negativen Bewertung der Ausschüttungspolitik des Unternehmens.

In Bezug auf die Aktienkursentwicklung hat Skyharbour in den letzten 12 Monaten eine Performance von 36,99 Prozent erzielt, was im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der Branche "Öl, Gas & Kraftstoffverbrauch" eine Outperformance von +35,27 Prozent bedeutet. Dies führt zu einer positiven Bewertung in dieser Kategorie.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Skyharbour-Aktie derzeit überkauft ist, was zu einer negativen Bewertung in diesem Punkt führt. Der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis ergibt jedoch eine neutrale Einstufung.

Insgesamt ergibt sich daher aus der Bewertung der Analysten und den verschiedenen Indikatoren eine gemischte Einschätzung für die Aktie der Skyharbour.