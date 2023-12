Skyharbour Aktie: Wird das der nächste Knaller?

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen im Laufe der Zeit in Bezug gesetzt werden. Für Skyharbour wird der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage auf 52,63 Punkte geschätzt, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, und daher ein "Neutral"-Rating erhält. Auf 25-Tage-Basis liegt der RSI bei 64, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

In Bezug auf den Aktienkurs hat Skyharbour in den letzten 12 Monaten eine Outperformance von +46,42 Prozent im Vergleich zum Durchschnitt der "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch"-Branche erzielt, was zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie führt.

Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet zeigt, dass die Diskussionsintensität durchschnittlich ist, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist jedoch eine positive Veränderung auf, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Gut"-Einstufung.

Eine Analyse der Analystenbewertungen der letzten zwölf Monate zeigt, dass von insgesamt 1 Bewertung 1 "Gut", 0 "Neutral" und 0 "Schlecht" sind, was zu einem durchschnittlichen "Gut"-Rating führt. Die durchschnittlichen Kursziele der Analysten deuten darauf hin, dass die Aktie um 94 Prozent steigen könnte, was zu einer "Gut"-Empfehlung führt.

Insgesamt erhält Skyharbour daher über verschiedene Bewertungskriterien hinweg ein "Gut"-Rating.