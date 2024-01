Skyharbour Aktie: Pleite oder Chance?

Im vergangenen Jahr erzielte die Aktie von Skyharbour eine Rendite von 36,99 Prozent, was im Vergleich zu anderen Aktien aus dem Energie-Sektor einer Überperformance von 35,83 Prozent entspricht. Dies führt zu einer Gesamtbewertung der Aktie auf dieser Stufe als "Gut".

In Bezug auf die Dividendenrendite schüttet Skyharbour im Vergleich zum Branchendurchschnitt der Öl-, Gas- & Kraftstoffverbrauch-Branche eine Dividendenrendite von 0 % aus, was 74,96 Prozentpunkte niedriger ist als der Durchschnitt. Dies führt zu einer Einstufung des Ertrags als "Schlecht".

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien war in den vergangenen zwei Wochen überwiegend positiv, was zu der Einstufung "Gut" führt. Die Anleger äußerten vor allem positive Themen in Bezug auf den Wert.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Skyharbour-Aktie liegt bei 53,33, was zu einer Bewertung als "Neutral" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 63,46, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Insgesamt ergibt sich daher ein Rating der Aktie als "Neutral".