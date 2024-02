Skyharbour Aktie: Gigantischer Hammer!

Die Analyse von Aktienkursen umfasst neben harten Faktoren wie Bilanzdaten auch weiche Faktoren wie die Stimmung der Anleger. In Bezug auf Skyharbour haben unsere Analysten die sozialen Plattformen überprüft und festgestellt, dass die Kommentare überwiegend positiv waren. Außerdem wurden in den letzten ein bis zwei Tagen vor allem positive Themen rund um Skyharbour in den sozialen Medien diskutiert. Aufgrund dieser Betrachtung wurde die Aktie als "Gut" eingestuft.

Im Vergleich zu anderen Aktien im Energiesektor hat Skyharbour im vergangenen Jahr eine Rendite von 36,99 Prozent erzielt, was 35,58 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch" beträgt 1,41 Prozent. Daher wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung wurden über einen längeren Zeitraum beobachtet. Dabei wurde eine erhöhte Aktivität im Netz festgestellt, was auf eine starke Diskussionsintensität hinweist und eine "Gut"-Einstufung erfordert. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt zudem eine positive Veränderung, was ebenfalls zu einer "Gut"-Einstufung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) wurde verwendet, um festzustellen, ob die Aktie "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI liegt derzeit bei 90 Punkten, was bedeutet, dass die Skyharbour-Aktie überkauft ist und daher ein "Schlecht"-Rating erhält. Der RSI25 liegt bei 58,97, was darauf hinweist, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und somit als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält Skyharbour daher eine "Schlecht"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.