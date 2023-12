Skyfii Aktie: Das ist schon in aller Munde!

Weitere Suchergebnisse zu "Silber":

Die technische Analyse der Beonic-Aktie zeigt, dass der Schlusskurs der letzten 200 Handelstage durchschnittlich bei 0,03 AUD lag. Am letzten Handelstag wurde ein Schlusskurs von 0,029 AUD verzeichnet, was einem Rückgang von 3,33 Prozent entspricht und daher zu einer neutralen Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Der 50-Tages-Durchschnitt von 0,01 AUD ergibt hingegen eine positive Bewertung, da der letzte Schlusskurs um 190 Prozent über diesem Durchschnitt liegt. Somit erhält Beonic insgesamt eine gute Bewertung für die einfache Charttechnik.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt diese bei 0 Prozent, was 3,05 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Software, 3,05) liegt. Daher erhält die Dividendenpolitik der Beonic-Aktie eine schlechte Bewertung von der Redaktion. Die Dividende wird in Verbindung mit dem aktuellen Aktienkurs gesetzt, was zu dieser Einschätzung führt.

Die Anlegerstimmung gegenüber Beonic war in den letzten Tagen grundsätzlich neutral, ohne besonders positive oder negative Ausschläge in Social Media oder den neuesten Nachrichten über das Unternehmen. Auf Basis der Stimmungsanalyse erhält Beonic daher eine neutrale Einschätzung und insgesamt ein neutrales Rating für die Anlegerstimmung.

Eine längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet zeigt, dass die Diskussionsintensität rund um Beonic durchschnittlich ist, was zu einer neutralen Einschätzung führt. Ebenso blieb die Rate der Stimmungsänderung gering, was wiederum zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine neutrale Einstufung für Beonic.

