Skyfii Aktie: Kursausbruch – aber in welche Richtung?

Die technische Analyse der Beonic-Aktie ergibt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 0,03 AUD liegt. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 0,027 AUD, was einem Unterschied von -10 Prozent entspricht, und daher wird die Aktie aus charttechnischer Sicht als "Schlecht" bewertet. Bei der Analyse werden neben dem 200-Tage-Durchschnitt auch der 50-Tage-Durchschnitt berücksichtigt. Dieser beträgt aktuell 0,01 AUD, was bedeutet, dass der letzte Schlusskurs darüber liegt (+170 Prozent). Auf dieser kurzfristigeren Analysebasis erhält die Aktie daher eine "Gut"-Bewertung. Insgesamt wird Beonic für die einfache Charttechnik als "Neutral" bewertet.

Die Dividendenrendite der Beonic-Aktie beträgt bezogen auf das aktuelle Kursniveau 0 Prozent und liegt somit 3,05 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Software, 3,05). Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung. Die Dividendenrendite setzt die Dividende in Bezug zum aktuellen Aktienkurs.

Eine längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet liefert ebenfalls wichtige Informationen zur Einschätzung einer Aktie. Die Diskussionsintensität rund um Beonic ist durchschnittlich, mit einer normalen Aktivität, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich eine "Neutral"-Einstufung.

Die Diskussionen über Beonic in den sozialen Medien zeigen, dass überwiegend neutrale Themen rund um den Wert angesprochen wurden, ohne positive oder negative Ausschläge. Dies führt zu der Einschätzung, dass das Unternehmen als "Neutral" einzustufen ist. Zusammenfassend ist die Aktie von Beonic bezogen auf die Anlegerstimmung angemessen mit "Neutral" bewertet.