Skyfii Aktie: Ist das wirklich alles?

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu bewerten, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist, basierend auf den Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit. Beonic wird anhand des kurzfristigen RSI der letzten 7 Tage sowie des etwas längerfristigen RSI auf 25-Tage-Basis bewertet. Der 7-Tage-RSI liegt bei 60 Punkten, was auf ein "Neutral"-Rating hindeutet. Der RSI25-Wert von 54,9 führt ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung.

In Bezug auf die Dividendenrendite hat Beonic derzeit einen Wert von 0 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt von 4,6 Prozent liegt. Daher erhält die Beonic-Aktie eine "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie.

Das Anleger-Sentiment ist neutral, da in den sozialen Medien weder besonders positive noch negative Ausschläge zu beobachten waren. Auch das Meinungsbild in den vergangenen Tagen war neutral, was insgesamt zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

In den letzten Wochen war keine signifikante Veränderung in der Kommunikation über Beonic in den sozialen Medien zu verzeichnen. Die Intensität der Diskussionen und Beiträge zu der Aktie war im normalen Rahmen, was zu einem "Neutral"-Rating führt.

Zusammenfassend ergibt sich eine "Neutral"-Bewertung für Beonic basierend auf dem RSI, der Dividendenrendite, dem Anleger-Sentiment und dem Social-Media-Buzz.