Skyfii Aktie: Haben Sie darauf geachtet?

Die technische Analyse der Beonic-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage aktuell bei 0,03 AUD liegt. Der letzte Schlusskurs von 0,029 AUD liegt somit auf ähnlichem Niveau, was einer Differenz von -3,33 Prozent entspricht. Basierend auf dieser Betrachtung wird die Aktie als "Neutral" bewertet. Wenn man jedoch den gleitenden Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage betrachtet, liegt der Wert bei 0,01 AUD, wobei der letzte Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt liegt, was einer Differenz von +190 Prozent entspricht. Dadurch wird die Beonic-Aktie in diesem Fall mit einem "Gut"-Rating bewertet.

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien bezüglich Beonic ist insgesamt eher neutral. In den vergangenen ein bis zwei Tagen wurden weder positive noch negative Themen bei den Diskussionen besonders hervorgehoben, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte in den letzten Wochen keine wesentliche Veränderung festgestellt werden. Die Masse der Marktteilnehmer in den sozialen Medien zeigt keine Tendenz zu besonders positiven oder negativen Themen, weshalb auch hier eine "Neutral"-Bewertung vorliegt. Ebenso konnten keine signifikanten Unterschiede in Bezug auf die Stärke der Diskussion festgestellt werden.

Die Dividendenrendite von Beonic beträgt derzeit 0 %, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 4,2 %. Diese Differenz von 4,2 Prozentpunkten führt zu einer Einstufung als "Schlecht" bezüglich der ausgeschütteten Dividende.

In Summe erhält Beonic auf Basis der technischen Analyse, der Anleger-Stimmung, dem Sentiment und Buzz sowie der Dividende eine Gesamtbewertung von "Neutral" bis "Schlecht".