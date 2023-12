Skyfii Aktie: Da kann man nur noch staunen

Die technische Analyse der Beonic-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie aus den letzten 200 Handelstagen derzeit bei 0,03 AUD liegt. Der letzte Schlusskurs von 0,032 AUD liegt deutlich darüber, was einem Unterschied von +6,67 Prozent entspricht. Auf Basis dieser Berechnung wird die Aktie als "Gut" bewertet. Ebenso ergibt sich ein "Gut"-Rating, wenn der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage betrachtet wird, da auch hier der letzte Schlusskurs von 0,01 AUD über dem gleitenden Durchschnitt liegt (+220 Prozent).

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz rund um die Aktie zeigt sich eine mittlere Aktivität in Beiträgen und Diskussionen, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt. Auch die Anleger-Stimmung in den Diskussionsforen und sozialen Medien wird insgesamt als neutral bewertet, da weder positive noch negative Themen in den Diskussionen im Mittelpunkt standen.

Im Hinblick auf die Dividende ergibt sich ein Verhältnis von 0, was zu einer negativen Differenz von -4,13 Prozent zum Branchendurchschnitt führt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält Beonic eine "Schlecht"-Bewertung von den Analysten.