Skyfii Aktie: Bloß nicht in Panik verfallen!

Die technische Analyse der Aktie von Beonic zeigt, dass die 200-Tage-Linie (GD200) aktuell bei 0,03 AUD liegt. Dies führt dazu, dass die Aktie als "Schlecht" eingestuft wird, da der Aktienkurs selbst bei 0,026 AUD liegt und somit einen Abstand von -13,33 Prozent aufgebaut hat. Im Vergleich dazu hat der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) derzeit ein Niveau von 0,03 AUD erreicht, was ebenfalls zu einem Abstand von -13,33 Prozent führt und damit ein "Schlecht"-Signal ergibt. Insgesamt ergibt sich somit auf Basis der beiden Zeiträume die Einstufung "Schlecht".

Des Weiteren betrachtet die technische Analyse auch den Relative Strength-Index (RSI) der Aktie. Für einen Zeitraum von 7 Tagen beträgt der RSI-Wert 57,14, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist und daher als "Neutral" eingestuft wird. Bei einer Ausdehnung der relativen Bewegung auf 25 Tage (RSI25) ergibt sich ein Wert von 51, was ebenfalls als "Neutral" signalisiert, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Insgesamt resultiert daraus für den RSI die Einstufung "Neutral".

In Bezug auf die Dividende kann festgestellt werden, dass Anleger, die derzeit in die Aktie von Beonic investieren, bei einer Dividendenrendite von 0 % im Vergleich zum Branchendurchschnitt einen geringeren Ertrag von 4,22 Prozentpunkten erzielen können. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung der Ausschüttungspolitik des Unternehmens.

Zuletzt ist die Stimmungslage der Anleger in sozialen Netzwerken in den vergangenen Tagen neutral gewesen. Es gab weder positive noch negative Ausschläge, und in den letzten ein bis zwei Tagen wurde weder über positive noch über negative Themen im Zusammenhang mit dem Unternehmen Beonic diskutiert. Dadurch bewertet die Redaktion die Aktie als "Neutral". Insgesamt ergibt sich somit für das Anleger-Sentiment eine "Neutral"-Einschätzung.