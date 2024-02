Skyfii Aktie: Aufschrei, garantiert!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um festzustellen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Wir betrachten den RSI für Beonic auf 7- und 25-Tage-Basis. Der 7-Tage-RSI liegt derzeit bei 57,14 Punkten, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und daher als "Neutral" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI zeigt einen Wert von 51,92, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich aus den letzten 200 Handelstagen ein durchschnittlicher Schlusskurs von 0,03 AUD für die Beonic-Aktie. Der letzte Schlusskurs lag bei 0,025 AUD, was einer Abweichung von -16,67 Prozent entspricht, und daher zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch in Bezug auf den 50-Tages-Durchschnitt (0,03 AUD) liegt der letzte Schlusskurs mit einer Abweichung von -16,67 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Beonic also eine "Schlecht"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Das Sentiment und der Buzz rund um die Aktie werden nicht nur durch Analysen von Bankhäusern beeinflusst, sondern auch durch das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Internetnutzern. Die Anzahl der Beiträge und die Änderung der Stimmung ergeben ein langfristiges Stimmungsbild. In Bezug auf Beonic zeigt die Beitragsanzahl eine mittlere Aktivität, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält die Aktie von Beonic bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Neutral".

In Bezug auf die Dividende kann eine Investition in die Aktie von Beonic derzeit eine geringere Rendite in Höhe von 4,61 Prozentpunkten im Vergleich zum Branchendurchschnitt der Softwarebranche erzielen. Die Dividendenrendite liegt bei 0 %, was zu einer "Schlecht"-Bewertung der Ausschüttungspolitik des Unternehmens führt.