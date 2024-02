Skyfame Realty Holdings Aktie: Wer jetzt nicht handelt, ist selber schuld!

Die Bewertung von Aktienkursen hängt nicht nur von harten Faktoren wie Bilanzdaten ab, sondern auch von weichen Faktoren wie der Stimmung. Die Analysten haben die soziale Plattform von Skyfame Realty untersucht und festgestellt, dass die Kommentare neutral waren. In den letzten Tagen haben die Nutzer vor allem neutrale Themen diskutiert, weshalb die Aktie insgesamt als "Neutral" eingestuft wird.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich ein Durchschnitt von 0,02 HKD für den Schlusskurs der Skyfame Realty-Aktie in den letzten 200 Handelstagen. Der letzte Schlusskurs lag bei 0,012 HKD, was zu einer Bewertung "Schlecht" aus charttechnischer Sicht führt. Der 50-Tages-Durchschnitt liegt bei 0,01 HKD, was zu einer Bewertung "Gut" auf kurzfristiger Basis führt. Die einfache Charttechnik ergibt insgesamt eine "Neutral"-Bewertung.

Die Diskussionsintensität in den sozialen Medien in Bezug auf Skyfame Realty war mittelmäßig, was zu einer langfristigen Bewertung "Neutral" führt. Die Rate der Stimmungsänderung blieb in diesem Zeitraum weitgehend unverändert, was zu einem Gesamtergebnis "Neutral" in Bezug auf das langfristige Stimmungsbild führt.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Sowohl der 7-Tage-RSI als auch der 25-Tage-RSI für Skyfame Realty führen zu einer Bewertung "Neutral".

Insgesamt ergibt die Analyse eine neutrale Bewertung für die Skyfame Realty-Aktie in Bezug auf die Stimmung, die technische Analyse und den RSI.