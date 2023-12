Sky Metals Aktie: Das wars mit den guten Zeiten!

Die technische Analyse der Sky Metals-Aktie zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses für die letzten 200 Handelstage bei 0,04 AUD liegt. Der letzte Schlusskurs von 0,037 AUD weicht um -7,5 Prozent ab, was einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Auch der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen liegt mit 0,04 AUD unter dem letzten Schlusskurs und erhält somit ebenfalls ein "Schlecht"-Rating. Insgesamt erhält die Sky Metals-Aktie für die einfache Charttechnik ein "Schlecht"-Rating.

In Bezug auf die Anlegerstimmung zeigt eine Diskussion in den sozialen Medien, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen neutral gegenüber Sky Metals eingestellt waren. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren vornehmlich neutral. Basierend auf dieser Stimmungsanalyse erhält Sky Metals daher eine "Neutral"-Einschätzung von der Redaktion.

Wesentliche Veränderungen bei der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien bezüglich Sky Metals wurden in den vergangenen vier Wochen nicht festgestellt. Daher wird die Aktie auf dieser Ebene mit "Neutral" bewertet.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 für Sky Metals liegt bei 25 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Aktie überverkauft ist und somit eine "Gut"-Bewertung für den 7-Tage-RSI erhält. Der 25-Tage-RSI zeigt hingegen, dass Sky Metals überkauft ist und daher mit "Schlecht" eingestuft wird. Insgesamt erhält das Sky Metals-Wertpapier damit ein "Neutral"-Rating in diesem Abschnitt.