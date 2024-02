Sky Metals Aktie: Was macht der Markt?

Weitere Suchergebnisse zu "First Citizens BancShares":

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen über einen Zeitraum von 7 Tagen betrachtet. Ein Wert zwischen 0 und 30 gilt als "überverkauft", während ein Wert zwischen 70 und 100 als "überkauft" und dazwischen als neutral angesehen wird. Der RSI von Sky Metals liegt bei 16,67, was als "Gut" eingestuft wird. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, steht bei 44,83 und wird als "Neutral" bewertet. Insgesamt ergibt sich somit eine Gesamteinschätzung von "Gut".

Die Stimmung der Anleger kann einen Einfluss auf Aktienkurse haben, und neben den harten Faktoren wie Bilanzdaten spielen auch weiche Faktoren eine Rolle. Analysten haben die Stimmung in sozialen Medien im Zusammenhang mit Sky Metals untersucht und festgestellt, dass die überwiegende Anzahl der Kommentare positiv war. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen wurden vor allem positive Themen zu Sky Metals diskutiert. Daher wird die Aktie in Bezug auf die Stimmung als "Gut" eingestuft.

In der technischen Analyse wird auf den gleitenden Durchschnittskurs zurückgegriffen, um die aktuelle Situation von Sky Metals zu bewerten. Der GD200 liegt bei 0,04 AUD, während der Kurs der Aktie bei 0,039 AUD um -2,5 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Daher wird die Aktie als "Neutral" eingestuft. Der gleitende Durchschnittskurs (GD50) der vergangenen 50 Tage liegt ebenfalls bei 0,04 AUD, was einer Abweichung von -2,5 Prozent entspricht. Somit wird die Aktie in diesem Zeitraum ebenfalls als "Neutral" bewertet.

Das Internet kann die Stimmung verstärken oder sogar beeinflussen. Anhand der Diskussionsintensität in sozialen Medien und der Häufigkeit und Tiefe der Stimmungsänderungen ergeben sich neue Einschätzungen für Aktien. Bei Sky Metals wurde eine mittlere Aktivität in Bezug auf die Diskussionen gemessen, weshalb die Bewertung für dieses Signal als "Neutral" erfolgt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen, was zu einer langfristigen Gesamtbewertung von "Neutral" führt.