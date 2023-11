Sky Metals Aktie: Was bedeutet das für den Kurs?

Die Anleger-Stimmung bei Sky Metals in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist neutral, basierend auf Auswertungen der vergangenen zwei Wochen. In den letzten ein bis zwei Tagen wurden weder überwiegend positive noch negative Themen diskutiert, was zu einer Gesamteinschätzung als "neutral" führt.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Sky Metals-Aktie zeigt, dass sie in den letzten 7 Tagen überkauft war, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Im Gegensatz dazu war die Aktie auf 25-Tage-Basis weder überkauft noch -verkauft, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Aus charttechnischer Sicht erhält die Sky Metals-Aktie eine "Neutral"-Bewertung, basierend auf dem Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage. Sowohl der 200-Tage-Durchschnitt als auch der 50-Tage-Durchschnitt führen zu dieser Einschätzung.

Die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz zeigt eine übliche Aktivität und kaum Änderungen in der Diskussionsintensität und der Rate der Stimmungsänderung, was zu einer Gesamteinschätzung als "Neutral" führt.

Insgesamt lässt sich also festhalten, dass die Anleger-Stimmung, der RSI, die technische Analyse und das Sentiment und Buzz der Aktie von Sky Metals zu einer neutralen Bewertung führen.