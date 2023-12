Sky Metals Aktie: Jetzt bloß einen kühlen Kopf behalten!

Weitere Suchergebnisse zu "Chart Industries":

Das Internet kann die Stimmung verstärken oder sogar verändern, insbesondere in Bezug auf Aktien. Die Diskussionsintensität und die Häufigkeit der Stimmungsänderung in den sozialen Medien können zu neuen Einschätzungen führen. In Bezug auf Sky Metals wurde eine mittlere Aktivität in den Diskussionen festgestellt, was zu einer neutralen Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Änderungen, was zu einem insgesamt neutralen Stimmungsbild führt.

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und sozialen Medien zu Sky Metals ist insgesamt neutral. In den vergangenen Wochen wurden weder positive noch negative Themen in den Diskussionen hervorgehoben, was zu einer neutralen Einschätzung führt.

Die technische Analyse zeigt, dass die 200-Tage-Linie der Sky Metals bei 0,04 AUD liegt, was zu einer schlechten Bewertung führt, da der Aktienkurs selbst bei 0,036 AUD liegt und somit einen Abstand von -10 Prozent aufweist. Auch im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage wird die Aktie als schlecht eingestuft.

Beim Relative-Stärke-Index wird festgestellt, dass der RSI7 bei 40 Punkten liegt, was zu einer neutralen Bewertung führt. Der RSI25 liegt bei 81,25, was bedeutet, dass Sky Metals als überkauft eingestuft wird, was zu einer schlechten Bewertung führt.

Insgesamt erhält die Sky Metals-Aktie daher eine schlechte Bewertung aufgrund der Diskussionsintensität, der Anleger-Stimmung, der technischen Analyse und des Relative-Stärke-Index.