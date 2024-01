Sky Light Aktie: Wohin geht die Reise?

Der wichtige Indikator für die fundamentale Analyse von Sky Light ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit einem Wert von 224,87 ist die Aktie deutlich teurer als der Branchendurchschnitt in der Branche "Haushalts-Gebrauchsgüter" und daher überbewertet. Das Branchen-KGV liegt bei 32,54, was einem Abstand von 591 Prozent entspricht. Daher wird der Titel als "Schlecht"-Empfehlung eingestuft.

In Bezug auf die Dividende liegt die Dividendenrendite von Sky Light bei 0 Prozent, was 6,17 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die durchschnittliche Dividendenrendite in der Branche "Haushalts-Gebrauchsgüter" beträgt 6 Prozent. Von der Redaktion erhält die Aktie daher eine "Schlecht"-Bewertung als unrentables Investment.

Aus technischer Sicht betrachtet, liegt der Kurs von Sky Light bei 1,26 HKD und ist damit inzwischen +26 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50, entfernt. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Gut". Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen wird die Einstufung als "Neutral" vorgenommen, da die Distanz zum GD200 bei +1,61 Prozent liegt. Insgesamt wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für die beiden Zeiträume als "Gut" eingestuft.

In Bezug auf Sentiment und Buzz zeigt die Analyse, dass sich die Stimmung für Sky Light in den vergangenen Wochen kaum verändert hat. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien wurde ebenfalls als neutral bewertet, da in den letzten vier Wochen keine außergewöhnliche Aktivität gemessen wurde. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Neutral" bewertet.