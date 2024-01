Sky Light Aktie: Was soll das denn werden?

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Sky Light beträgt derzeit 224, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 32,54 für Haushalts-Gebrauchsgüter deutlich über dem Durchschnitt liegt. Aus fundamentaler Sicht wird die Aktie daher als überbewertet eingestuft und erhält eine "Schlecht"-Bewertung.

In den letzten zwei Wochen wurde Sky Light von privaten Nutzern in sozialen Medien überwiegend neutral bewertet. Die Anleger-Stimmung wird daher ebenfalls als "Neutral" eingestuft.

Die technische Analyse zeigt, dass die relative Stärke des Kurses der Sky Light Aktie im Moment als neutral betrachtet wird, da der Relative Strength-Index (RSI) bei 44,68 liegt. Auch der RSI25-Wert von 46 deutet darauf hin, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Daher wird die Aktie insgesamt als "Neutral" eingestuft.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien gab es in den letzten Wochen keine wesentliche Veränderung in der Diskussion über Sky Light. Die Aktie wird daher insgesamt als "Neutral" bewertet.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass sowohl aus fundamentaler als auch aus technischer Sicht die Einstufung der Sky Light Aktie als "Neutral" erfolgt.