Sky Light Aktie: Was bedeutet das für den Kurs?

Die Sky Light Aktie wird derzeit mit einem Kurs von 1,04 HKD gehandelt, was einem Abstand von +4 Prozent zum gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage, dem GD50, entspricht. Kurzfristig wird die Aktie daher als "Neutral" eingestuft. Über die vergangenen 200 Tage beträgt die Distanz zum GD200 jedoch -16,13 Prozent, was zu einer insgesamt "Schlecht" Einschätzung führt.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" liegt die Rendite von Sky Light bei -35 Prozent, was mehr als 40 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur "Haushalts-Gebrauchsgüter"-Branche, deren mittlere Rendite in den letzten 12 Monaten bei 19,71 Prozent lag, fällt die Rendite von Sky Light mit 54,71 Prozent deutlich niedriger aus. Diese Entwicklung führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die Dividendenrendite von Sky Light beträgt derzeit 0 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt von 6,18 Prozent liegt. In der "Haushalts-Gebrauchsgüter"-Branche beträgt die Differenz -6, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Sky Light-Aktie zeigt, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist. Sowohl der RSI der letzten 7 Tage (43) als auch der RSI der letzten 25 Handelstage (48,65) führen zu einem "Neutral"-Rating.

Insgesamt ergibt die technische Analyse der Sky Light-Aktie daher eine Gesamtbewertung von "Neutral".