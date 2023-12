Sky Light Aktie: Es ist noch schlimmer als es aussieht!

Die Aktie von Sky Light wird nach dem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) als überbewertet angesehen. Das KGV liegt bei 224,87, was insgesamt 524 Prozent über dem Branchendurchschnitt im Segment "Haushalts-Gebrauchsgüter" von 36,01 liegt. Daher wird die Aktie aus fundamentaler Sicht als "Schlecht" eingestuft.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz gab es im vergangenen Monat keine bedeutende Veränderung in der Stimmungslage der Anleger, was zu einer "Neutralen" Bewertung führt. Auch die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen blieb unverändert, was ebenfalls zu einem "Neutralen"-Rating für die Sky Light-Aktie führt.

Im Vergleich zu anderen Aktien im Sektor "Zyklische Konsumgüter" hat die Aktie von Sky Light im vergangenen Jahr eine Rendite von -35 Prozent erzielt, was 44,33 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Aktien aus dem Segment "Haushalts-Gebrauchsgüter" beträgt 24,47 Prozent, wobei Sky Light aktuell 59,47 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs der Sky Light-Aktie von 0,94 HKD mit -24,8 Prozent unter dem GD200 (1,25 HKD) liegt, was auf ein "Schlecht"-Signal hinweist. Auch der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, weist mit einem Kurs von 1,02 HKD ein "Schlecht"-Signal auf, da der Abstand -7,84 Prozent beträgt. Zusammenfassend wird der Kurs der Sky Light-Aktie als "Schlecht" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.