Sky Light Aktie: Eine klare Abfuhr!

Der Relative Strength Index (RSI) der Aktie von Sky Light liegt bei 52,63, was auf eine neutrale Situation hinweist, weder überkauft noch überverkauft. Dieser Indikator wird durch die Aufwärtsbewegungen der Aktienkurse innerhalb von 7 Tagen in Bezug auf die Anzahl der Bewegungen berechnet. Eine Erweiterung des Berechnungszeitraums auf 25 Tage ergibt einen RSI-Wert von 37, was ebenfalls als neutral eingestuft wird.

Die Analyse des Sentiments und des Buzz um die Aktie zeigt eine mittlere Aktivität und eine kaum veränderte Stimmung, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt. Dieser Maßstab berücksichtigt die Stimmung unter Investoren und Nutzern im Internet sowie die Anzahl der Beiträge über einen längeren Zeitraum.

Im Vergleich zu Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" hat die Aktie von Sky Light im vergangenen Jahr eine Rendite von -26,24 Prozent erzielt, was 20,81 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. In der Branche "Haushalts-Gebrauchsgüter" beträgt die mittlere jährliche Rendite 3,79 Prozent, wobei Sky Light aktuell 30,03 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Hinsichtlich der Dividende schüttet Sky Light im Vergleich zum Branchendurchschnitt eine Dividendenrendite von 0 % aus, was 6,24 Prozentpunkte weniger als der übliche Durchschnitt ist. Diese niedrigere Rendite führt ebenfalls zu einer Gesamtbewertung als "Schlecht".