Sky Light Aktie: Da braut sich was zusammen!

Die Aktie von Sky Light wird als überbewertet angesehen, verglichen mit dem Branchen-Durchschnitt für Haushalts-Gebrauchsgüter. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie liegt bei 224,87, was einem Abstand von 593 Prozent zum Branchen-KGV von 32,45 entspricht. Dies führt zu einer "Schlecht"-Empfehlung auf fundamentaler Basis.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" verzeichnet Sky Light eine Rendite von -35 Prozent, was um 39 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die Branche "Haushalts-Gebrauchsgüter" erzielte in den letzten 12 Monaten eine mittlere Rendite von 19,02 Prozent. Sky Light liegt mit 54,02 Prozent deutlich darunter, was zu einem "Schlecht"-Rating führt.

Die Dividendenrendite der Aktie beträgt 0 Prozent, was 6,15 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält Sky Light eine "Schlecht"-Bewertung.

Die Anleger-Stimmung bei Sky Light in den Diskussionsforen und sozialen Medien wird als neutral eingestuft. In den letzten zwei Wochen wurden weder überwiegend positive noch negative Themen diskutiert, was zu einer Gesamteinschätzung von "Neutral" führt. Daher ergibt sich insgesamt eine "Neutral"-Bewertung in Bezug auf die Anleger-Stimmung.