Sky Harbour Aktie: Mit so guten Zahlen hat keiner gerechnet!

Die Diskussionsintensität und die Stimmungsänderung von Sky Harbour wurden über einen längeren Zeitraum beobachtet und ausgewertet. Die Aktie zeigte dabei eine durchschnittliche Aktivität, was auf eine mittlere Diskussionsintensität hinweist und eine "Neutral"-Einstufung erfordert. Die Rate der Stimmungsänderung weist eine positive Veränderung auf, was zu einer Einschätzung als "Gut"-Wert führt. Insgesamt ergibt sich damit für Sky Harbour die Einstufung: "Gut".

In der technischen Analyse verläuft die 200-Tage-Linie der Sky Harbour derzeit bei 7,3 USD. Dies führt zu einer Einstufung als "Gut", da der Aktienkurs selbst bei 12,6 USD aus dem Handel ging und damit einen Abstand von +72,6 Prozent aufgebaut hat. Das Verhältnis zum gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage zeigt ebenfalls ein "Gut"-Signal, da der GD50 derzeit ein Niveau von 11,71 USD hat. Der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume lautet demnach ebenfalls "Gut".

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. Über Sky Harbour wurde in den letzten zwei Wochen besonders positiv diskutiert. An fünf Tagen zeigte das Stimmungsbarometer auf grün, negative Diskussionen konnten nicht aufgezeichnet werden. Größtenteils neutral eingestellt waren die Anleger an insgesamt einem Tag. Aktuell interessieren sich die Anleger ebenfalls vor allem für positive Themen, was zu einer heutigen "Gut"-Einschätzung führt. Daher erhält Sky Harbour insgesamt eine "Gut"-Bewertung auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers.

Auf langfristiger Basis schätzen Analysten die Aktie der Sky Harbour als "Gut"-Titel ein. Von insgesamt 18 Analysten lagen diese Bewertungen vor: 2 Gut, 0 Neutral, 0 Schlecht. Im Mittel erwarten die Analysten ein Kursziel in Höhe von 13 USD, was einer "Neutral"-Einstufung entspricht. Auf Basis aller Analystenschätzungen erhält die Aktie daher die Bewertung "Gut".