Sky Harbour Aktie: Das hätte keiner erwarten können!

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen im Laufe der Zeit in Relation gesetzt werden. Der RSI wird häufig im Finanzmarkt eingesetzt und dient als Indikator in der technischen Analyse. Bei der Analyse von Sky Harbour wurden sowohl der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage als auch der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis betrachtet. Der 7-Tage-RSI liegt derzeit bei 98,35 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Sky Harbour-Aktie überkauft ist und daher ein "Schlecht"-Rating erhält. Hingegen ist der RSI25 neutral eingestuft, da Sky Harbour hier weder überkauft noch -verkauft ist.

Bei der Betrachtung der Stimmung auf sozialen Plattformen ist aufgefallen, dass die Kommentare und Befunde neutral waren, aber in den letzten zwei Tagen wurden vor allem negative Themen rund um Sky Harbour aufgegriffen. Aus diesem Grund erhält die Aktie in Bezug auf die Stimmung eine "Neutral"-Einstufung.

Die Analyse des Sentiments und Buzz zeigt, dass die Stimmung in den letzten Wochen deutlich eingetrübt ist, weshalb die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Zudem wurde eine verringerte Aktivität der Marktteilnehmer in den sozialen Medien gemessen, was auf ein gesunkenes Interesse an der Aktie hinweist. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Schlecht" bewertet.

In technischer Hinsicht erhält Sky Harbour jedoch eine "Gut"-Bewertung, da der Schlusskurs am letzten Handelstag bei 9,66 USD lag, was einen Unterschied von +58,88 Prozent im Vergleich zu den Durchschnittswerten der letzten 200 Handelstage darstellt. Sowohl der 200-Tages-Durchschnitt als auch der 50-Tages-Durchschnitt weisen auf eine positive Entwicklung hin, wodurch die Sky Harbour-Aktie auch in diesem Bereich ein "Gut"-Rating erhält. Insgesamt ergibt sich für die einfache Charttechnik somit eine "Gut"-Bewertung für die Sky Harbour-Aktie.