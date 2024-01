Sky Harbour Aktie: Der absolute Durchbruch - ein richtiger Knaller

Weitere Suchergebnisse zu "SKY Harbour Group":

Die technische Analyse von Sky Harbour zeigt positive Trends in verschiedenen Indikatoren. Der 200-Tage-Durchschnitt liegt bei 6,12 USD, während der letzte Schlusskurs bei 11,36 USD liegt, was einer Abweichung von +85,62 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung. Auch der 50-Tage-Durchschnitt von 9 USD liegt unter dem letzten Schlusskurs, was zu einem weiteren "Gut"-Rating führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien zeigt sich jedoch eine Verschlechterung des Stimmungsbildes in den letzten vier Wochen. Daher wird die Aktie in diesem Bereich mit einem "Schlecht"-Rating bewertet. Die Kommunikationsfrequenz hat sich jedoch nicht wesentlich verändert.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen war die Diskussion über Sky Harbour eher neutral, wobei positive Themen an drei Tagen dominierten und negative Themen an fünf Tagen. In den letzten ein bis zwei Tagen interessieren sich die Anleger jedoch vor allem für positive Themen, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt ebenfalls positive Ergebnisse. Der 7-Tage-RSI liegt bei 20,93 Punkten, was darauf hinweist, dass die Aktie überverkauft ist und somit als "Gut" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI liegt bei 40,32, was auf eine neutrale Bewertung hindeutet.

Insgesamt erhält Sky Harbour auf der Basis der technischen Analyse und des Anleger-Sentiments eine positive Bewertung, was auf eine gute Entwicklung der Aktie hindeutet.