Sky Harbour Aktie: So gut, wie seit langer Zeit nicht!

Weitere Suchergebnisse zu "SKY Harbour Group":

Die technische Analyse von Sky Harbour zeigt positive Entwicklungen. Der Kurs liegt derzeit 5,07 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage (GD50), was zu einer kurzfristigen Bewertung von "Gut" führt. In den letzten 200 Tagen lag die Aktie ebenfalls über dem GD200, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung führt.

Die Stimmung unter den Anlegern ist ebenfalls positiv. Diskussionen in sozialen Medien und Foren der letzten zwei Wochen deuteten auf überwiegend positive Themen hin, was zu einer weiteren Einschätzung von "Gut" führt.

Der Relative Strength Index (RSI) liegt bei 44 für die letzten 7 Tage und bei 47,51 für die letzten 25 Handelstage. Beide Werte deuten auf Neutralität hin, da weder überkauft noch überverkauft.

Das Sentiment und der Buzz rund um Sky Harbour haben sich in den letzten Wochen nicht wesentlich verändert. Daher wird auch in diesem Bereich eine neutrale Bewertung abgegeben.

Insgesamt ergibt die Analyse der verschiedenen Indikatoren eine überwiegend positive Einschätzung für Sky Harbour.