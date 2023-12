SkyWest Aktie: Der nächste große Wurf!

Weitere Suchergebnisse zu "Swatch Group":

Die Skywest ist derzeit laut technischer Analyse ein "Gut"-Wert. Der gleitende Durchschnittskurs (GD200) liegt bei 36,19 USD, was einer Überbewertung von +35,42 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) von 43,91 USD zeigt mit einer Abweichung von +11,61 Prozent eine positive Entwicklung. Insgesamt wird die Aktie daher als "Gut" eingestuft.

Die Diskussionen in den sozialen Medien spiegeln eine positive Einschätzung zu Skywest wider. In den vergangenen Wochen dominieren positive Meinungen und Themen rund um den Wert. Unsere Redaktion schließt daraus, dass das Unternehmen als "Gut" bewertet werden kann. Die Anlegerstimmung wird somit als angemessen eingeschätzt.

Im fundamentalen Bereich weist die Skywest derzeit ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 64 auf, was einer Überbewertung von 136 Prozent im Vergleich zur Branche entspricht. In der Branche "Fluggesellschaften" beträgt der durchschnittliche KGV-Wert momentan 27, was darauf hindeutet, dass die Aktie überbewertet ist und daher als "Schlecht" eingestuft wird.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 für Skywest liegt bei 52,34 Punkten, was auf eine neutrale Bewertung hinweist. Der RSI25 zeigt ebenfalls eine neutrale Bewertung mit einem Wert von 31,42. Insgesamt erhält die Skywest daher ein "Neutral"-Rating in diesem Abschnitt.