SkyWest Aktie: Was soll das denn werden?

Der Aktienkurs von Skywest hat in den letzten 12 Monaten eine überdurchschnittliche Performance gezeigt. Im Vergleich zur Industriebranche liegt die Rendite bei 135,09 Prozent, was mehr als 104 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Auch in der Fluggesellschaftsbranche übertrifft Skywest mit einer Rendite von 102,74 Prozent die durchschnittliche Performance um ein Vielfaches.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz rund um die Aktie zeigt sich, dass es in den letzten Monaten keine bedeutende Veränderung der Stimmungslage der Anleger gab. Auch die Diskussionsintensität war im Durchschnitt, was dazu führt, dass die Skywest-Aktie ein "Neutral"-Rating erhält.

Die Analyse von 1 Analystenbewertung in den letzten zwölf Monaten zeigt, dass keine Bewertung als "Gut" oder "Neutral" eingestuft wurde, während eine Bewertung als "Schlecht" vorliegt. Dies führt zu einem durchschnittlichen "Schlecht"-Rating für die Aktie. Es wurden keine neuen Analystenupdates im letzten Monat veröffentlicht, was dazu führt, dass die Analysten der Aktie ein "Neutral"-Rating geben.

In Bezug auf die Dividendenpolitik schüttet Skywest derzeit niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt der Fluggesellschaften. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht" in Bezug auf die Dividendenpolitik der Aktie.