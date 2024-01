SkyWest Aktie: Unfassbar - jetzt winkt der nächste Schritt...

Der Aktienkurs von Skywest hat in den letzten 12 Monaten eine beeindruckende Performance von 244,08 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Fluggesellschaften"-Branche im Durchschnitt um 11,21 Prozent gestiegen, was bedeutet, dass Skywest im Branchenvergleich eine Outperformance von +232,87 Prozent verzeichnete. Im Gegensatz dazu lag die durchschnittliche Rendite im "Industrie"-Sektor bei 1383,82 Prozent im letzten Jahr, wobei Skywest um 1139,74 Prozent unter diesem Durchschnittswert lag. Diese Überperformance im Branchenvergleich und die Unterperformance im Sektorvergleich führen zu einem "Neutral"-Rating für Skywest in dieser Kategorie.

In Bezug auf die Dividende zeigt sich, dass Anleger, die derzeit in die Aktie von Skywest investieren, bei einer Dividendenrendite von 0 % im Vergleich zum Branchendurchschnitt der Fluggesellschaften einen geringeren Ertrag von 4,94 Prozentpunkten erzielen können. Dies deutet darauf hin, dass die Dividenden des Unternehmens niedriger ausfallen, was zu einer Bewertung "Schlecht" für die Ausschüttungspolitik des Konzerns führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der Kurs von Skywest derzeit bei 51,64 USD liegt, was +8,85 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage, dem GD50, liegt. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Gut". Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen wird die Aktie ebenfalls als "Gut" eingestuft, da die Distanz zum GD200 bei +33,89 Prozent liegt. Somit wird die Aktie insgesamt aus charttechnischer Sicht als "Gut" bewertet.

Die Einschätzung der Anleger-Stimmung zeigt, dass Skywest in den letzten zwei Wochen von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als besonders positiv bewertet wurde. Auch in den vergangenen Tagen wurden überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen. Insgesamt erlaubt die Messung der Anleger-Stimmung daher eine "Gut"-Einstufung.

Insgesamt zeigt sich also, dass Skywest eine starke Performance im Vergleich zur Branche erzielt hat, jedoch bei der Dividendenrendite und der Bewertung der Ausschüttungspolitik Schwächen aufweist. Die technische Analyse deutet jedoch darauf hin, dass die Aktie weiterhin gute Perspektiven bietet, und die positive Anleger-Stimmung unterstützt dies ebenfalls.