SkyWest Aktie: Selbst Profis sind hier gestolpert …

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiges Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen vergleicht. Ein Wert zwischen 0 und 30 gilt als „überverkauft“, zwischen 70 und 100 als „überkauft“ und dazwischen als neutral. Bei einem RSI von 34,39 wird die Skywest-Aktie als „neutral“ eingestuft. Der RSI25, basierend auf einem Zeitraum von 25 Tagen, weist mit einem Wert von 29,82 auf eine „gut“-Einschätzung hin. Insgesamt ergibt sich also eine „gut“-Gesamtbewertung.

In fundamentaler Hinsicht zeigt sich ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 74, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 28,93 im Bereich der Fluggesellschaften als überbewertet gilt. Somit erhält die Skywest-Aktie eine „schlecht“-Bewertung auf dieser Ebene.

Die Dividendenrendite von Skywest beträgt derzeit 0 %, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 4,92 % für Fluggesellschaften. Aufgrund dieser Differenz wird die ausgeschüttete Dividende als „schlecht“ eingestuft.

Das Sentiment und der Buzz um die Aktie werden anhand von Analysen aus Bankhäusern sowie der langfristigen Stimmung unter Investoren und Nutzern im Internet bewertet. Die Anzahl der Beiträge und die Änderung der Stimmung ergeben ein langfristiges Bild über die Stimmungslage. In Bezug auf Skywest zeigt sich dabei eine mittlere Aktivität, was zu einer „neutral“-Bewertung führt. Die Stimmungsänderung für Skywest zeigt laut Messungen kaum Veränderungen, was ebenfalls zu einem „neutral“-Rating führt. Somit erhält die Aktie in Bezug auf das langfristige Stimmungsbild die Note „neutral“.