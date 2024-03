SkyWest Aktie: Keine Angst!

Die Stimmung unter den Anlegern bezüglich der Aktie von Skywest ist laut Diskussionsforen und sozialen Medien insgesamt besonders positiv. In den letzten zwei Wochen wurden vor allem positive Themen diskutiert, was zu einer insgesamt guten Einschätzung führt.

Der allgemeine Sentiment und Buzz, also die Stimmung rund um die Aktie, wird nicht nur von Analysen aus Bankhäusern beeinflusst, sondern auch von langfristigen Meinungen von Investoren und Internetnutzern. Die Anzahl der Beiträge über einen längeren Zeitraum und die Veränderung der Stimmung geben ein gutes langfristiges Bild über die Stimmungslage. In diesem Fall zeigt die Aktie von Skywest eine unterdurchschnittliche Aktivität in den Diskussionen, was zu einer schlechten Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung für Skywest bleibt in diesem Zeitraum kaum verändert, was zu einer neutralen Bewertung führt.

In Bezug auf die Dividende weist Skywest mit einer Rendite von 0 Prozent einen Wert auf, der 5,03 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Im Vergleich zur durchschnittlichen Dividendenrendite von 5 Prozent in der Branche "Fluggesellschaften" gilt die Aktie daher als unrentables Investment und erhält eine schlechte Bewertung von der Redaktion.

Der Relative Strength Index (RSI) der Skywest liegt bei 53,2, was eine neutrale Bewertung zur Folge hat. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 31 und wird ebenfalls als neutral bewertet. Insgesamt erhält die Aktie von Skywest daher für diese Kategorie die Einstufung "Neutral".