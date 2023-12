SkyWest Aktie: Kaum zu glauben!

Die Stimmung unter den Anlegern für die Aktie von Skywest ist insgesamt positiv. Dies ergibt sich aus den Diskussionen und Meinungen in den sozialen Medien der letzten beiden Wochen, die ausgewertet wurden, um zusätzliche Einschätzungen für die Aktie zu gewinnen. In den Diskussionen standen überwiegend positive Themen im Vordergrund, was zu einer insgesamt guten Bewertung des Titels führte.

In Bezug auf die Dividende liegt die Dividendenrendite von Skywest derzeit bei 0 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt von 5,53 liegt. Dies führt zu einer schlechten Bewertung der Dividendenpolitik der Aktie.

Die Analyse des Sentiments und des Buzz in der Internet-Kommunikation zeigt, dass sich die Stimmung für Skywest in den letzten Wochen deutlich verbessert hat. Dies führt zu einer guten Bewertung. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt jedoch keine außergewöhnliche Aktivität, was zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit gut bewertet.

Bezüglich der fundamentalen Kriterien weist die Aktie von Skywest ein relativ hohes Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 64,23 auf, was über dem Durchschnitt der Vergleichsbranche liegt. Aufgrund des hohen KGV wird die Aktie daher als teuer eingestuft und erhält eine schlechte Bewertung auf der Grundlage fundamentaler Kriterien.