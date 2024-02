SkyWest Aktie: Jetzt aber!

Der Relative-Stärke-Index (RSI) ist ein Instrument der technischen Analyse, das verwendet wird, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Überkaufte Titel könnten kurzfristig eher Kursrücksetzer erleben, während bei überverkauften Titeln eher Kursgewinne möglich sind. Für die Analyse ziehen wir den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis für Skywest heran. Der RSI7 liegt derzeit bei 55,7 Punkten und zeigt an, dass Skywest weder überkauft noch überverkauft ist. Somit erhält das Wertpapier eine "Neutral"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der RSI25 liegt bei 25,35, was bedeutet, dass Skywest hier überverkauft ist, im Gegensatz zum RSI7. Das Wertpapier wird somit als "Gut" eingestuft. Insgesamt erhält das Skywest-Wertpapier somit ein "Gut"-Rating in diesem Abschnitt.

Die 200-Tage-Linie (GD200) der Skywest verläuft derzeit bei 42,98 USD. Der Aktienkurs liegt bei 59,07 USD, was einem Abstand von +37,44 Prozent entspricht. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) bei 52,78 USD, was einer Differenz von +11,92 Prozent entspricht. Auf Basis dieser beiden Zeiträume erhält die Skywest-Aktie somit die Gesamteinstufung "Gut".

Das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs beträgt bei Skywest aktuell 0, was zu einer negativen Differenz von -4,83 Prozent im Vergleich zu anderen Unternehmen aus der Branche "Fluggesellschaften" führt. Aus diesem Grund erhält Skywest von unseren Analysten eine "Schlecht"-Bewertung für die Dividendenpolitik.

Die Anleger-Stimmung bei Skywest in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt besonders positiv. In den vergangenen ein bis zwei Tagen wurden weder positive noch negative Themen in den Diskussionen identifiziert, was dazu führt, dass der Titel insgesamt die Einschätzung "Gut" erhält. Insgesamt ergibt sich somit eine "Gut"-Einschätzung der Anleger-Stimmung.