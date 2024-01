SkyWater Technology Aktie: Das ist Wahnsinn!

In den letzten zwei Wochen wurde in den sozialen Medien besonders positiv über Skywater diskutiert. An zehn Tagen dominierten positive Themen die Diskussion, während an zwei Tagen die negative Kommunikation überwog. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen waren es vor allem positive Themen, die das Interesse der Anleger weckten. Aufgrund dieser Stimmung erhält die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung. Insgesamt wird Skywater auf Basis des Anleger-Sentiments mit einer "Gut"-Bewertung versehen.

Das Internet hat die Kraft, Stimmungen zu verstärken oder sogar zu verändern. Abhängig von der Intensität der Diskussionen in den sozialen Medien und der Häufigkeit und Tiefe der Stimmungsänderungen ergeben sich neue Einschätzungen für Aktien. Bei Skywater wurde langfristig eine starke Aktivität in Bezug auf Diskussionen gemessen, weshalb diesem Signal die Bewertung "Gut" zugeordnet wird. Die Rate der Stimmungsänderung zeigte eine positive Entwicklung, was zu einer Gesamteinschätzung von "Gut" für das langfristige Stimmungsbild führt.

Analysten bewerten die Skywater-Aktie derzeit mit "Gut". Dieses Rating setzt sich aus 1 "Gut"-, 0 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Bewertungen zusammen, die in den letzten zwölf Monaten abgegeben wurden. Im letzten Monat gab es keine Analystenupdates zu Skywater. Basierend auf der durchschnittlichen Kursprognose der Analysten (25 USD) hat das Wertpapier ein Aufwärtspotenzial von 187,52 Prozent, was zu einer "Gut"-Empfehlung führt. Somit erhält Skywater insgesamt eine "Gut"-Bewertung für diesen Abschnitt der Analyse.

In der technischen Analyse beläuft sich der gleitende Durchschnittskurs von Skywater mittlerweile auf 8,11 USD, während die Aktie selbst einen Kurs von 8,695 USD erreicht hat. Die Distanz zum GD200 beträgt somit +7,21 Prozent, was zu einer Bewertung von "Gut" führt. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage liegt derzeit bei 7,03 USD, was einer Distanz von +23,68 Prozent entspricht und ebenfalls zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.