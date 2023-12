SkyWater Technology Aktie: Das ist die Höhe!

Die Diskussionen rund um Skywater auf Plattformen der sozialen Medien geben ein deutliches Signal zu den Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel wider. In den vergangenen Wochen häuften sich die positiven Meinungen und Kommentare, was auch von unserer Redaktion bestätigt wird. Die aktuelle Anlegerstimmung wird demnach als "Gut" eingestuft.

Analysten haben in den letzten zwölf Monaten überwiegend positive Einschätzungen zu Skywater abgegeben, was zu einem durchschnittlichen "Gut"-Rating führt. Auch das durchschnittliche Kursziel für die Aktie liegt bei 25 USD, was auf einen möglichen Anstieg von 155,89 Prozent hindeutet.

Die technische Analyse zeigt, dass der Relative-Stärke-Index (RSI) auf 7- und 25-Tage-Basis Skywater als überverkauft einstuft, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Auch die gleitenden Durchschnitte des Schlusskurses der letzten 200 und 50 Handelstage zeigen positive Abweichungen von +19,88 Prozent bzw. +43,05 Prozent, was zu weiteren "Gut"-Bewertungen führt.

Insgesamt wird die Aktie von Skywater sowohl von Anlegern als auch von Analysten positiv eingeschätzt und erhält demnach ein "Gut"-Rating.