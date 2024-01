SkyWater Technology Aktie: Das hat keiner kommen sehen und trotzdem freut sich jeder

Die Skywater-Aktie wurde von Analysten überwiegend positiv bewertet. Von insgesamt 1 Analystenbewertung in den letzten zwölf Monaten erhielt die Aktie eine "Gut"-Einstufung. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 25 USD, was einem potenziellen Anstieg um 159,88 Prozent vom letzten Schlusskurs (9,62 USD) aus entspricht. Daher empfehlen die Analysten die Aktie als "Gut" einzustufen.

Auch die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien war in den vergangenen zwei Wochen überwiegend positiv. Die Bewertung basiert auf einer Auswertung von Kommentaren und Diskussionen über den Wert. Insgesamt wird die Anleger-Stimmung als "Gut" eingestuft.

Die Analyse des Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Skywater-Aktie sowohl über den letzten 7 Tagen als auch über den letzten 25 Handelstagen als überverkauft eingestuft wird. Somit erhält die Aktie auch in Bezug auf den RSI ein "Gut"-Rating.

In Bezug auf Sentiment und Buzz gab es in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen, weshalb die Aktie in diesem Bereich als "Neutral" bewertet wird. Allerdings wurde eine leichte Reduktion in der Kommunikationsfrequenz festgestellt, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt.