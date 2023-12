SkyWater Technology Aktie: Der ganz große Wurf!

Das Anleger-Sentiment ist ein wesentlicher Indikator für die Einschätzung einer Aktie. In den sozialen Medien stand zuletzt die Aktie von Skywater im Mittelpunkt der Diskussionen, wobei vor allem und mehrheitlich positive Meinungen veröffentlicht wurden. Auch der Meinungsmarkt beschäftigte sich in den vergangenen Tagen insbesondere mit den positiven Themen rund um Skywater, was insgesamt zu einer "Gut"-Bewertung führt.

Analysten haben in den letzten zwölf Monaten 1 positive, 0 neutrale und 0 negative Einschätzungen für Skywater abgegeben, was im Durchschnitt zu einer "Gut"-Bewertung führt. Es liegen keine aktualisierten Analysen aus dem letzten Monat vor, aber das durchschnittliche Kursziel für die Aktie basierend auf den Analystenmeinungen liegt bei 25 USD, was einem potenziellen Anstieg von 209,02 Prozent entspricht. Aus Sicht der Analysten erhält die Skywater-Aktie somit insgesamt eine "Gut"-Empfehlung.

In der technischen Analyse beläuft sich der gleitende Durchschnittskurs der Skywater auf 8,33 USD, während die Aktie selbst einen Kurs von 8,09 USD erreicht hat. Die Distanz zum GD200 beträgt somit -2,88 Prozent, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage liegt derzeit bei 6,29 USD, was einem Abstand von +28,62 Prozent entspricht und zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.

Das Internet kann Stimmungen verstärken oder sogar umkehren. Abhängig von der Diskussionsintensität in den sozialen Medien und der Häufigkeit und Tiefe der Stimmungsänderung ergeben sich neue Einschätzungen für Aktien. Bei Skywater wurde langfristig eine mittlere Aktivität in Bezug auf die Diskussionen gemessen, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was zu einem langfristigen Stimmungsbild von "Neutral" führt.