SkyWater Technology Aktie: Unfassbar - jetzt winkt der nächste Schritt...

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Instrument der technischen Analyse, das das Verhältnis der Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses über einen Zeitraum von 7 Tagen betrachtet. Für die Skywater-Aktie liegt der aktuelle RSI bei 34,71, was auf eine neutrale Einstufung hinweist. Auch bei einer Ausdehnung der relativen Bewegung auf 25 Tage (RSI25) ergibt sich ein Wert von 43, was ebenfalls als neutral betrachtet wird. Insgesamt resultiert daraus eine neutrale Einstufung für den RSI.

Das Sentiment und der Buzz rund um die Aktie wurden ebenfalls untersucht. Die Beitragsanzahl und Diskussionsintensität ergaben eine starke Aktivität und führen zu einer positiven Bewertung. Die Rate der Stimmungsänderung für die Skywater-Aktie blieb jedoch weitgehend unverändert, was zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt erhält die Aktie in Bezug auf das langfristige Stimmungsbild die Note "Gut".

Auch die Einschätzung der Anleger basiert nicht nur auf harten Faktoren wie Bilanzdaten, sondern auch auf weichen Faktoren wie der Stimmung. Die Analyse sozialer Plattformen zeigte überwiegend positive Kommentare und Befunde, was zu einer positiven Bewertung führt. Zudem wurden in den sozialen Medien in den letzten ein bis zwei Tagen hauptsächlich positive Themen rund um Skywater diskutiert. Insgesamt wird die Stimmung als "Gut" eingestuft.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Skywater-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 7,95 USD lag, während der letzte Schlusskurs bei 10,14 USD lag, was einer positiven charttechnischen Bewertung entspricht. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (8,9 USD) liegt über dem letzten Schlusskurs, was zu einem weiteren positiven Rating führt. Alles in allem erhält die Skywater-Aktie für die einfache Charttechnik eine positive Bewertung.