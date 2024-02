SkyCity Entertainment Aktie: Was kann da noch kommen?

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine bedeutende Kennzahl, um die Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens im Vergleich zu anderen zu beurteilen. Bei Skycity Entertainment liegt das aktuelle KGV bei 201, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 37 für Unternehmen im Bereich "Hotels, Restaurants und Freizeit" als überbewertet gilt. Daher erhält die Aktie in dieser Kategorie eine "Schlecht"-Einschätzung.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Skycity Entertainment-Aktie in den letzten 200 Handelstagen bei 1,9 AUD lag. Der letzte Schlusskurs belief sich auf 1,795 AUD, was einem Unterschied von -5,53 Prozent entspricht. Aus charttechnischer Sicht wird daher eine "Schlecht"-Bewertung vergeben. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 1,75 AUD liegt nahe dem letzten Schlusskurs (+2,57 Prozent), wodurch eine "Neutral"-Bewertung ergibt.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen neutral gegenüber Skycity Entertainment eingestellt waren. Es gab zwei positive und vier negative Tage, während an sechs Tagen keine eindeutige Richtung erkennbar war. Die aktuellen Nachrichten über das Unternehmen waren ebenfalls größtenteils neutral, was zu einer "Neutral"-Einschätzung in unserer Stimmungsanalyse führt.

Für Anleger bietet die Aktie von Skycity Entertainment eine Dividendenrendite von 7,8 %, was einen Mehrertrag von 3,33 Prozentpunkten im Vergleich zum Branchendurchschnitt bedeutet. Dies lässt die Ausschüttungspolitik des Unternehmens als "Gut" bewerten.