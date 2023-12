SkyCity Entertainment Aktie: So dürfte es jetzt weitergehen!

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Skycity Entertainment liegt mit einem Wert von 179,64 über dem Branchendurchschnitt von 38. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie als relativ teuer angesehen werden kann. Insgesamt wird die Aktie daher auf der Grundlage fundamentaler Kriterien als "Schlecht" bewertet.

In der technischen Analyse liegt der Kurs von Skycity Entertainment mit 1,67 AUD derzeit -1,76 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Neutral". Über die vergangenen 200 Tage betrachtet, wird die Aktie jedoch als "Schlecht" eingestuft, da die Distanz zum GD200 bei -15,66 Prozent liegt. Insgesamt wird die Aktie also aus charttechnischer Sicht als "Neutral" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) für Skycity Entertainment zeigt auf 7- und 25-Tage-Basis Werte von 51,85 und 41,67, was auf eine neutrale Bewertung hinweist. Die Aktie wird demnach sowohl für den RSI7 als auch für den RSI25 als "Neutral" bewertet.

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt besonders positiv, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt. In den Diskussionen der vergangenen Wochen wurden weder überwiegend positive noch negative Themen identifiziert, was zu einer positiven Einschätzung der Anleger-Stimmung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine positive Einschätzung der Anleger-Stimmung als "Gut".