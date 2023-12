SkyCity Entertainment Aktie: Grund zur Sorge?

Die Aktie von Skycity Entertainment wird auf fundamentaler Basis mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 179,64 bewertet, was 335 Prozent höher ist als vergleichbare Unternehmen in der Branche "Hotels Restaurants und Freizeit" (41,25). Dies deutet auf eine Unterbewertung hin und führt zu einer "Schlecht"-Einstufung aus der Sicht der fundamentalen Analyse.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in den sozialen Medien, und in den letzten zwei Wochen wurde über Skycity Entertainment besonders positiv diskutiert. An sechs Tagen überwogen die positiven Themen, während an zwei Tagen die negative Kommunikation dominierte. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen waren vor allem positive Themen von Interesse, wodurch die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung erhält. Insgesamt wird Skycity Entertainment auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers mit "Gut" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI beträgt 48,72 Punkte, was bedeutet, dass Skycity Entertainment momentan als "Neutral" eingestuft wird. Auch der 25-Tage-RSI liegt mit einem Wert von 48,06 im neutralen Bereich, wodurch die Aktie insgesamt mit "Neutral" bewertet wird.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Skycity Entertainment-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 1,99 AUD. Der letzte Schlusskurs von 1,73 AUD weicht somit um -13,07 Prozent ab, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Betrachtet man den Durchschnitt der letzten 50 Handelstage, so liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Skycity Entertainment-Aktie für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Kaufen, halten oder verkaufen – Ihre SkyCity Entertainment-Analyse vom 19.12. liefert die Antwort:

Wie wird sich SkyCity Entertainment jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen SkyCity Entertainment-Analyse.

SkyCity Entertainment: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...